МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Отказом от поставок оружия Польша нанесла серьезный ущерб Украине, утверждается в статье Le Figaro. Польша намерена прекратить поставлять оружие Украине

Комментируя заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об отказе от поставок оружия для ВСУ, авторы материала отметили: "Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. <…> Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава "активно помогающих Украине стран", это дорого обойдется украинцам".

В статье приводится справочная информация, согласно которой, до недавнего времени Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружения Украине. Польские власти направили на поддержку Киева около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов — в виде финансовой помощи, а остальные средства были направлены в эквиваленте боеприпасов и вооружения.

Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, поскольку сама активно вооружается. При этом депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что Украина продолжает получать от Польши военные грузы.

В ответ на это пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что на сегодняшний день поставки идут лишь по ранее достигнутым договоренностям.