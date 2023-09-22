МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Главы МИД стран "Группы четырех", куда входят Бразилия, Япония, Германия и Индия, провели встречу на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН, по итогам которой вновь призвали к всесторонней реформе Совета безопасности ООН и расширению числа его постоянных и непостоянных членов. Лавров призвал Гутерриша запустить процедуру арбитража против США

"Министры сошлись во мнении, что Совет безопасности ООН не в состоянии эффективно и своевременно реагировать на современные мировые вызовы, что, в свою очередь, повышает и без того срочную необходимость для его всесторонней реформы с тем, чтобы он (Совбез ООН — ред.) лучше отражал нынешнюю геополитическую реальность", — отмечается в совместном заявлении по итогам встречи.

Главы МИД также призвали к расширению числа постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН, подчеркнули необходимость повышения роли и степени присутствия развивающихся стран и других регионов, в частности Африки, Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

"В связи с этим стороны вновь подчеркнули необходимость, чтобы Африка была представлена как среди постоянных, так и среди непостоянных членов Совета безопасности", — говорится в документе.

В прошедшей 21 сентября встрече приняли участие глава МИД Японии Ёко Камикава, глава МИД Германии Анналена Бербок, глава МИД Бразилии Мауро Виейра и заместитель главы МИД Индии Санджай Верма.