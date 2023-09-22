2023-09-22T10:39:07+03:00
2023-09-22T10:39:07+03:00
2023-09-22T10:39:07+03:00
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ФНС запустила сервис подбора имени ребенку
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ФНС запустила на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сервис, позволяющий подобрать имя для ребенка, говорится в сообщении ведомства. "На... ПРАЙМ, 22.09.2023
общество , налоги, экономика, новости, россия, фнс россии, подбор имени ребенку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ФНС запустила на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сервис, позволяющий подобрать имя для ребенка, говорится в сообщении ведомства.
"На портале ЕГР ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. При этом вариант можно сгенерировать и случайным образом.
"На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние сто лет. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в "избранное" для дальнейшего сохранения в pdf-файле", — добавляется в сообщении.