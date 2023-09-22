МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к генпрокурору Игорю Краснову и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить Wildberries на предмет незаконной продажи вейпов. В России установят минимальные цены на вейпы и жидкости для них

"На официальном сайте маркетплейса…в большом ассортименте представлены к продаже всевозможные устройства для курения, жидкости с содержанием никотина и без, картриджи для нагревания… Прошу вас дать поручение провести проверку и принять установленные законом меры реагирования", — следует из текста соответствующих обращений.

Парламентарий сообщил, что к нему обратились неравнодушные граждане, возмущенные тем, что один из крупнейших интернет-магазинов до сих пор дистанционно торгует вейпами.

"Бесконтрольная продажа вейпов через интернет-магазин приводит к тому, что конечным получателем-потребителем являются несовершеннолетние. Считаю это вопиющим случаем нарушения действующего федерального законодательства. Тем более, что ранее руководство маркетплейса в качестве пиар-акции заявляло, что снимает данную продукцию с продажи", — отметил Хамзаев.

В России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.