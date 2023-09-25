МОСКВА, 25 сен- ПРАЙМ. Чествование нациста в парламенте Канады — неряшливое отношение к памяти, в Кремле возмутились этим действием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Польша ошиблась. Настоящий враг уже на дворе

Ранее на заседании канадского парламента вместе с Владимиром Зеленским присутствовал Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". После проверки выяснилось, что Хунта был участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась, в том числе, зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Песков подчеркнул, что у преступлений нацистов нет срока давности, а подобная неряшливость возмутительна.

"Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы видим сейчас, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу", — добавил официальный представитель Кремля.