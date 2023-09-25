МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российский актер Артем Ткаченко доверился криптоинвестору по совету коллеги Павла Деревянко и потерял десять биткоинов и шесть миллионов рублей, пишет Mash. В Госдуме призвали лицензировать коучей

Актер в 2021 году по совету Деревянко передал биткоины "инвестстратегу" Григорию Мулузяну. Как передает Mash, в начале Ткаченко стабильно получал прибыль, затем доход начал снижаться.

Отмечается, что позднее актер не смог зайти в общий аккаунт, а накопленные биткоины заморозили.

"Дальше криптоинвестор пожаловался, что их совместная компания потеряла не меньше 20 млн рублей только из-за того, что Ткаченко зашел в кошелек из Крыма. В итоге 24 мульта пришлось заплатить Павлу Деревянко, ведь Мулузян сделал его крайним, заявив, что именно он привёл Ткаченко в бизнес", — следует из публикации.

Летом прошлого года "инвестор" предложил Ткаченко и Деревянко выкупить его криптобизнес за 150 тысяч долларов и продать биткоины. Деньги артист не получил, добавляет Mash.

В итоге, Ткаченко подал заявление в полицию. Размер ущерба составил 195 тысяч долларов за 10,5 биткоина и шесть миллионов рублей.

Артем Ткаченко — один из самых востребованных российских актеров. Снимался в триллере "Меченосец" с Чулпан Хаматовой, сериале "Жизнь и приключения Мишки Япончика", серии мистических фильмов "Гоголь" с Александром Петровым, приключенческом "Либерея: Охотники за сокровищами", стриминговом сериале "Вампиры средней полосы" и других проектах.