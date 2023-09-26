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https://1prime.ru/society/20230926/841821692.html
Трюдо сделал резкий выпад в адрес России
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Канадский премьер-минист Джастин Трюдо призвал дать отпор "российской пропаганде" после приглашения в парламент нациста, сообщает Sky News. "Я считаю, что очень важно, чтобы все... ПРАЙМ, 26.09.2023
общество , новости, россия, канада, джастин трюдо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Канадский премьер-минист Джастин Трюдо призвал дать отпор "российской пропаганде" после приглашения в парламент нациста, сообщает Sky News.
"Я считаю, что очень важно, чтобы все мы дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины", — сказал Трюдо.
Ранее на заседании канадского парламента вместе с Владимиром Зеленским присутствовал Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". После проверки выяснилось, что Хунка был участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась, в том числе, зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле возмущены чествованием нациста в парламенте Канады, назвав подпбное неряшливым отношением к памяти. По его словам, у преступлений нацистов нет срока давности.