МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Канадский премьер-минист Джастин Трюдо призвал дать отпор "российской пропаганде" после приглашения в парламент нациста, сообщает Sky News. "Позор!" Во Франции осудили прославление Зеленским нацистов

"Я считаю, что очень важно, чтобы все мы дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины", — сказал Трюдо.

Ранее на заседании канадского парламента вместе с Владимиром Зеленским присутствовал Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". После проверки выяснилось, что Хунка был участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась, в том числе, зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле возмущены чествованием нациста в парламенте Канады, назвав подпбное неряшливым отношением к памяти. По его словам, у преступлений нацистов нет срока давности.