МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал выпады премьер-министра Канады Джастина Трюдо в адрес России после приглашения в канадский парламент нациста. Ничего не изменилось. На Украине признались в покупке российского топлива

Ранее на заседании канадского парламента вместе с Владимиром Зеленским присутствовал Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". После проверки выяснилось, что Хунка был участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась, в том числе, зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

"Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", — написал Маск в соцсети X.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле возмущены чествованием нациста в парламенте Канады, назвав подпбное неряшливым отношением к памяти. По его словам, у преступлений нацистов нет срока давности.

Позднее Трюдо заявлял, что сообщения о приглшении в канадский парламент нациста яврляются "российской пропагандой".