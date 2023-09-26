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"Не хочу шокировать". Маск встал на защиту России
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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал выпады премьер-министра Канады Джастина Трюдо в адрес России после приглашения в канадский парламент нациста. Ранее на заседании... ПРАЙМ, 26.09.2023
общество , новости, россия, илон маск, джастин трюдо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал выпады премьер-министра Канады Джастина Трюдо в адрес России после приглашения в канадский парламент нациста.
Ранее на заседании канадского парламента вместе с Владимиром Зеленским присутствовал Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". После проверки выяснилось, что Хунка был участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась, в том числе, зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
"Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", — написал Маск в соцсети X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле возмущены чествованием нациста в парламенте Канады, назвав подпбное неряшливым отношением к памяти. По его словам, у преступлений нацистов нет срока давности.
Позднее Трюдо заявлял, что сообщения о приглшении в канадский парламент нациста яврляются "российской пропагандой".