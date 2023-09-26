МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Вывод французских войск, вывод посла и перевороты в Африке являются пердостережением для США, сообщает Newsweek со ссылкой на экспертов. Ключевой союзник США выбрал Россию

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Мятежники требовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.

Президент Эммануэль Макрон объявил 24 сентября, что Франция отзовет посла в Ниамее и до конца 2023 года выведет войска.

"Решение… Макрона вывести посла и войска из Нигера в соответствии с требованиями текущего военного руководства страны может послужить предупреждением для Соединенных Штатов относительно их позиции в неспокойном регионе, где Вашингтон старается нарастить влияние", — пишет издение.

Как отмечала бывший госсекретарь Франции по правам человека Рама Яде, место Франции в сахельском регионе попытаются занять США. По ее словам, Вашингтон изменит стратегию поведения.

Мнение Яде разделяет старший научный сотрудник программы глобального экономического управления в Оксфорде Фолашаде Суле. Она подчеркнула, что урок, который можно вынести из опыта Франции, заключается в необходимости соответствия интересов африканских стран и заграничных партнеров, рассчитывающих иметь свои военные миссии в регионе.