СОЧИ, 26 сен — ПРАЙМ. Низкая безработица является положительным фактором рынка труда, однако необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Решетников заявил о росте зарплат при маленькой безработице

"Низкая безработица в стране — это положительный фактор, который характеризует текущие тенденции рынка труда. Но при этом у нас есть и определенный запрос со стороны работодателей на более адресную точную подготовку реактивных кадров", — сказал Котяков журналистам.

По его словам, особое внимание сегодня придается повышению эффективности выполнения запроса, который формируют работодатели.

Во время расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда, который прошел 21 сентября в Великом Новгороде, обсуждались вопросы в том числе перенастройки системы подготовки кадров как в системе среднего общего образования, так и высшего образования, и изменение подходов к организации самих процессов переподготовки кадров, которая ориентирована на граждан, состоящих на учете в центрах занятости, напомнил министр. К таким гражданам относятся безработные, а также отдельные социально-демографические группы: люди старшего поколения, мамы, находящиеся в декрете по уходу за ребенком и инвалиды.

Пик кадрового спроса в сфере строительства придется на 2026-2027 годы и составит порядка 360-400 тысяч человек, заявил Котяков.

"Мы видим, что у нас есть и спрос в сфере строительства. Но в сфере строительства он идет неравномерно возрастающим к 2030 году. А коллеги полагают совместно с отраслевым сообществом, что основной пик дополнительной потребности в кадрах в стройке произойдет в 2026-27 году — порядка 360-400 тысяч рабочих мест. А в 2030 он снизится до 220 тысяч", — сказал Котяков журналистам.

По его словам, сейчас происходит сжатие таких сфер, как торговля и сельское хозяйство, что предопределено ростом производительности труда.

"Основным инструментом формирования правильного подхода кадровой политики в нашей стране должно быть появление и обязательно закрепление во всех стратегических документах раздела, посвященного кадрам", — добавил Котяков.

Всероссийская неделя охраны труда в этом году пройдет в восьмой раз в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 26 по 29 сентября