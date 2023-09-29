2023-09-29T01:47:00+03:00
2023-09-29T01:54:05+03:00
2023-09-29T01:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230929/841844651.html
Конгресс США решил не исключать помощь Украине из бюджета Госдепа
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Палата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета госдепартамента на 2024 год. Поправка эксцентричной конгрессвумен Марджори Тейлор... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, конгресс, украина, помощь, голосование
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438877.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438877.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438876.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438876.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438864.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438864.jpg
https://1prime.ru/society/20230923/841807527.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета госдепартамента на 2024 год.
Поправка эксцентричной конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, за высказались 90 их коллег.
Инициатива запрещала финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность госдепартамента и иностранную помощь в следующем году.
Согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября.