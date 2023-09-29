МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета госдепартамента на 2024 год. Украина лишилась карт-бланша, сообщили в Конгрессе США

Поправка эксцентричной конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, за высказались 90 их коллег.

Инициатива запрещала финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность госдепартамента и иностранную помощь в следующем году.

Согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября.