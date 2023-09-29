Al Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Кавказе
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ВСУ даже с поддержкой США не способны оказать сопротивление российским вооруженным силам и добиться хотя бы минимального прогресса на поле боя. Как пишет саудовское издание Al Watan.
Убедившись, что установление военной блокады России через Украины невозможно, администрация США приступила к открытию новых фронтов против России, пишет саудовское издание Al Watan.
Как отмечается в статье, НАТО во главе с Соединенными Штатами решила открыть новый фронт против России в Молдавии. По данным издания, Запад уже накачивает эту страну различным оружием в ходе подготовки к возможным военным действиям против Российской Федерации под надуманными предлогами. При этом Молдавия разместила на своей территории подразделения натовских сил, игнорируя риски подрыва безопасности и суверенитета страны и не обращая внимания на украинский опыт.
Белый дом утверждает, что главная цель милитаризации Молдавии — укрепление обороноспособности страны, а не накопление сил против России. Между тем в материале отмечается, что под давлением США правительство Молдавии решило увеличить военный бюджет страны. Как заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, дополнительные финансирование в первую очередь будет направлено на создание системы ПВО для защиты воздушного пространства.
Международные круги, по данным издания, подтверждают, что США и НАТО продолжают создавать очаги напряженности на граничащей с Россией территории Европы. Вместе с тем власти Соединенных Штатов и Молдавии стремятся подорвать репутацию Российской Федерации в сфере обеспечения международной безопасности, в частности в Приднестровье, где российские миротворцы без малого 30 лет выступают гарантами мира.
Таким образом, Вашингтон подогревает враждебное отношение молдавского правительства к России, нагнетая напряженность, которая может привести к еще одной прокси-войне против Москвы, считают авторы статьи.
Одновременно Белый дом разжигает конфликта на Южном Кавказе. Наглядным примером этому могут служить совместные военные учения США и Армении, которые, как утверждается в статье, несомненно спровоцируют конфликты на Южном Кавказе и приведут к дестабилизации ситуации на всем Кавказе. Они ознаменуют начало новой фазы американо-российского противостояния. Театром военных действий станет Южный Кавказ, а цель — спровоцировать и дезориентировать Москву на новом фронте, заключают авторы.
https://1prime.ru/society/20230929/841844759.html