МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ВСУ даже с поддержкой США не способны оказать сопротивление российским вооруженным силам и добиться хотя бы минимального прогресса на поле боя. Как пишет саудовское издание Al Watan. Конгресс США решил не исключать помощь Украине из бюджета Госдепа

Убедившись, что установление военной блокады России через Украины невозможно, администрация США приступила к открытию новых фронтов против России, пишет саудовское издание Al Watan.

Как отмечается в статье, НАТО во главе с Соединенными Штатами решила открыть новый фронт против России в Молдавии. По данным издания, Запад уже накачивает эту страну различным оружием в ходе подготовки к возможным военным действиям против Российской Федерации под надуманными предлогами. При этом Молдавия разместила на своей территории подразделения натовских сил, игнорируя риски подрыва безопасности и суверенитета страны и не обращая внимания на украинский опыт.

Белый дом утверждает, что главная цель милитаризации Молдавии — укрепление обороноспособности страны, а не накопление сил против России. Между тем в материале отмечается, что под давлением США правительство Молдавии решило увеличить военный бюджет страны. Как заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, дополнительные финансирование в первую очередь будет направлено на создание системы ПВО для защиты воздушного пространства.



Международные круги, по данным издания, подтверждают, что США и НАТО продолжают создавать очаги напряженности на граничащей с Россией территории Европы. Вместе с тем власти Соединенных Штатов и Молдавии стремятся подорвать репутацию Российской Федерации в сфере обеспечения международной безопасности, в частности в Приднестровье, где российские миротворцы без малого 30 лет выступают гарантами мира.

Таким образом, Вашингтон подогревает враждебное отношение молдавского правительства к России, нагнетая напряженность, которая может привести к еще одной прокси-войне против Москвы, считают авторы статьи.



Одновременно Белый дом разжигает конфликта на Южном Кавказе. Наглядным примером этому могут служить совместные военные учения США и Армении, которые, как утверждается в статье, несомненно спровоцируют конфликты на Южном Кавказе и приведут к дестабилизации ситуации на всем Кавказе. Они ознаменуют начало новой фазы американо-российского противостояния. Театром военных действий станет Южный Кавказ, а цель — спровоцировать и дезориентировать Москву на новом фронте, заключают авторы.