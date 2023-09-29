МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Американская некоммерческая исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, в новом докладе пришла к выводу, что на возможный удар России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий. НАТО скрывает тайну подрыва “Северных потоков”, и вот почему

Как заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, это может быть вбросом для того, чтобы как раз подтолкнуть Россию к эскалации. Ранее, отметил он, США и НАТО уже использовали множество поводов, чтобы подтолкнуть Москву к ответным шагам. Новое исследование RAND посвящено возможной эскалации в рамках конфликта на Украине как с российской стороны, так и со стороны Киева.

При этом американские аналитики большую часть текста посвятили различным слабостям, как они считают, российской позиции в рамках проводимой на Украине спецоперации, а также допущенным Россией, с их точки зрения, ошибкам. Все это, утверждают в RAND, может заставить Москву пойти на эскалацию и, к примеру, использовать на Украине ядерное оружие.

Однако основное назначение всех исследований RAND, согласно установкам самой корпорации, — предоставление услуг анализа для западных чиновников, в частности для политиков США и НАТО. В этой связи в докладе корпорации довольно сдержанно оцениваются предполагаемые шаги США и НАТО по реагированию на эскалацию со стороны России и обозначается окно возможностей, чтобы избежать прямого столкновения.

В частности, в докладе описываются три сценария непреднамеренной эскалации со стороны России: под российский удар случайно попадут чиновники НАТО на Украине, российские маневры приведут к гибели экипажа самолета США над Черным морем, Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО.

В первом случае американские аналитики указывают, что такой эпизод может вызвать политическое давление или дипломатическое требование со стороны пострадавшего государства-члена НАТО по отношению ко всему альянсу о необходимости коллективного ответа.

Во втором случае отмечается, что американские политики могут столкнуться с необходимостью отреагировать, возможно, даже нанеся удары по российским самолетам или вспомогательным базам, однако указывается, что в этом случае Россия, в свою очередь, может рассматривать любой ответный удар как крайне эскалационный.

В третьем случае — при упреждающем ударе России по НАТО — аналитики RAND не говорят о гарантированном ответе альянса, а лишь указывают его вероятность. "Ответ НАТО на такую российскую атаку, которая, вероятно, будет рассматриваться как беспричинная, можно сдержать, однако альянс также может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями", — говорится в докладе.

Также в новом исследовании отдельно оговаривается, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Поэтому "политики США и их союзников должны планировать ответ на российскую эскалацию ситуации, в то же время прилагая усилия, чтобы поддерживать дипломатические и военные каналы связи с Россией, которые могли бы затормозить спираль эскалации", указывается в докладе.

Говоря о преднамеренной эскалации России, в том числе с якобы вероятным ядерным ударом по силам ВСУ на Украине, американские аналитики дают целый ряд пространных инструкций, при этом призывая политиков США и НАТО "быть готовыми прервать такую эскалацию, не снижая в то же время боевые показатели самого Киева на Украине".

Как считает военный эксперт Леонков, подобные отчеты не надо всегда понимать буквально, так как они могут быть рассчитаны как раз на подталкивание России к эскалации. В частности, западная сторона может специально вбрасывать, что они не готовы к однозначному военному ответу.

"В то же время нельзя исключать, что США и их союзники по НАТО действительно не готовы ни к какому военному ответу и обострению, как это и следует из доклада RAND — и напрямую, и между строк. Однако любую эскалацию с нашей стороны они точно будут готовы использовать в политическом плане, например в целях исключения нас из Совбеза ООН или давления на Китай", — отметил эксперт.

Также нельзя исключать, отметил эксперт, что за подобной аналитикой могут стоять намерения США втянуть в конфликт с Россией ряд стран восточной Европы, при том что сами Соединенные Штаты и их главный сателлит — Британия — останутся в стороне от этого.

"С 2022 года они использовали все поводы, чтобы спровоцировать нас на ответные действия жесткого характера. Вспомним публикацию Bild, который писал, что как только (танки — ред.) Leopard появятся на территории Украины, то от Европы останется только ядерная пустыня — но этого не произошло. (Ракеты — ред.) ATACMS, про которые говорили, что как только он появится, то ядерная война… А мы все не отвечаем и не отвечаем. И их страх в связи с отсутствием нашей реакции растет, так как в тот же момент растет и мощь нашей армии, и к 25-му году эта мощь должна увеличиться в несколько раз", — отметил Леонков.