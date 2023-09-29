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https://1prime.ru/society/20230929/841845334.html
Экс-советник Пентагона назвал "помощника" России в противостоянии с США
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Россия навредила США, используя их собственную глупость, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он написал: "Россия навредила нам с помощью... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, общество , сша, россия, вред
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия навредила США, используя их собственную глупость, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он написал: "Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги".
Россия неоднократно предупреждала государства Запада, что поставки оружия на Украину не способны ничего изменить и только затягивают противостояние. По заявлению глава МИД России Сергея Лаврова, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.