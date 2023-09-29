МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия навредила США, используя их собственную глупость, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Al Watan: США открывают новые фронты против России

Он написал: "Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги".

Россия неоднократно предупреждала государства Запада, что поставки оружия на Украину не способны ничего изменить и только затягивают противостояние. По заявлению глава МИД России Сергея Лаврова, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.