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Конгресс США вывел помощь Украине в отдельный законопроект
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Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом. За предложение, призванное... ПРАЙМ, 29.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом.
За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.
Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием.
Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования «победой американского народа и дела мира».
«Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв», — написала она в социальной сети Х.