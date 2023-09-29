МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом.

Конгресс США

Конгресс США решил не исключать помощь Украине из бюджета Госдепа

За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.

Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием.

Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования «победой американского народа и дела мира».

«Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв», — написала она в социальной сети Х.