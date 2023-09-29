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2023-09-29T05:38:00+03:00
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На Западе начали признавать неудобную правду об Украине
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Странам Западу пора признать существование нацизма на Украине, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. В частности, он написал: "Когда русские заявили, что намерены... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, общество , запад, украина, нацизм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Странам Западу пора признать существование нацизма на Украине, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
В частности, он написал: "Когда русские заявили, что намерены денацифицировать Украину, многие комментаторы Запада посмеялись над этим. Теперь смеяться стало сложнее. Может, настало время признать реальность, которую проигнорировали западные СМИ?"
Таким образом ирландский журналист прокомментировал приглашение украинского ветерана дивизии "Галичина" войск СС в парламент Канады.
Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Как выяснилось, Хунка был участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и как воевала с Красной армии, так и зверствовала в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.