МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Большинство итальянцев желает скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. Одежда и обувь больше не нужны. В Италии жалуются на санкции против России

"Наше общение с итальянским гражданским обществом, обычными гражданами, не занимающими административных постов, убеждает нас в мудрости, здравом смысле и открытости итальянского народа. Большинство итальянцев однозначно высказываются за сохранение дружественных отношений с Россией. Не желают ничего, кроме как скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к прежнему конструктивному и взаимовыгодному диалогу", — отметил дипломат.

По словам Парамонова, многие итальянцы, будучи католиками и приверженцами антимилитаристских взглядов, прислушиваются к гуманистической и уравновешенной позиции папы Римского Франциска. "Они поддерживают предпринимаемые им дипломатические усилия и прекрасно понимают, что конфликт на Украине не прекращается исключительно из-за того, что Италия и другие западные страны направляют Киеву большое количество вооружений и другой военной помощи", — указал собеседник агентства.

Посол также напомнил, что летом местные активисты попытались добиться проведения в Италии народного референдума по вопросу о прекращении поставок оружия киевскому режиму. "Несмотря на полный информационный бойкот, им удалось собрать около 400 тысяч подписей, что красноречиво говорит о настроениях в итальянском обществе", — констатировал Парамонов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.