МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил в беседе с ультраконсервативным польским порталом Fronda замглавы МИД Польши Аркадий Мулярчик. Дуда заявил о готовности Польши обеспечить транзит зерна с Украины

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку.

"Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он (Владимир Зеленский — прим. ред.) создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую политику совершенно неблагодарной", — заявил Мулярчик.

Замминистра считает, что Германия увидел опасность в союзе Украины и Польши, поэтому Берлин весьма заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений.

При этом он подчеркнул, что у него нет сомнений, что "Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ все равно не исполнит".

За последнее время отношения между Киевом и Варшавой в значительной степени осложнились в связи с объявленным Польшей эмбарго на импорт зерна с Украины. Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно и таким образом якобы подыграли Москве. Вскоре после этого выступления польский МИД вызвал посла Украины Василия Зварыча и выразил ему решительный протест. Президент Анджей Дуда, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Украина ведет себя как утопающий, цепляющийся за все и способный утопить тех, кто старается ему помочь.