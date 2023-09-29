Замглавы МИД Мулярчик: ФРГ подтолкнула Украину к ухудшению отношений с Польшей
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил в беседе с ультраконсервативным польским порталом Fronda замглавы МИД Польши Аркадий Мулярчик.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку.
"Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он (Владимир Зеленский — прим. ред.) создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую политику совершенно неблагодарной", — заявил Мулярчик.
Замминистра считает, что Германия увидел опасность в союзе Украины и Польши, поэтому Берлин весьма заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений.
При этом он подчеркнул, что у него нет сомнений, что "Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ все равно не исполнит".
За последнее время отношения между Киевом и Варшавой в значительной степени осложнились в связи с объявленным Польшей эмбарго на импорт зерна с Украины. Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно и таким образом якобы подыграли Москве. Вскоре после этого выступления польский МИД вызвал посла Украины Василия Зварыча и выразил ему решительный протест. Президент Анджей Дуда, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Украина ведет себя как утопающий, цепляющийся за все и способный утопить тех, кто старается ему помочь.
https://1prime.ru/society/20230929/841845885.html