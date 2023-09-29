2023-09-29T07:36:00+03:00
2023-09-29T07:38:04+03:00
2023-09-29T07:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230929/841846236.html
Еще один политик США пообещал быстро закончить конфликт на Украине
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший заявил в соцсети X, что сможет завершить конфликт на Украине за сто дней, об этом он заявил. Он, в частности,... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, общество , сша, роберт кеннеди - младший, украина, конфликт, завершение
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392647.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392647.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392646.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392646.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392634.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392634.jpg
https://1prime.ru/society/20230822/841534775.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший заявил в соцсети X, что сможет завершить конфликт на Украине за сто дней, об этом он заявил.
Он, в частности, написал: "В течение ста дней на посту президента и этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает".
Ранее кандидат на пост Кеннеди-младший выступил с заявлением, что США отправляет Украине средства дальнего поражения в связи с тем, что у Киева заканчиваются солдаты. При этом он отметил, что подобные шаги со стороны Запада провоцируют Россию на ответные действия.
Россия неоднократно предупреждала государства Запада, что поставки оружия Киеву неспособны ничего изменить и только затягивают конфликт. По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.