МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший заявил в соцсети X, что сможет завершить конфликт на Украине за сто дней, об этом он заявил. Кеннеди-младший рассказал, что скрывают от американцев на Украине

Он, в частности, написал: "В течение ста дней на посту президента и этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает".

Ранее кандидат на пост Кеннеди-младший выступил с заявлением, что США отправляет Украине средства дальнего поражения в связи с тем, что у Киева заканчиваются солдаты. При этом он отметил, что подобные шаги со стороны Запада провоцируют Россию на ответные действия.

Россия неоднократно предупреждала государства Запада, что поставки оружия Киеву неспособны ничего изменить и только затягивают конфликт. По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.