ПЯТИГОРСК, 29 сен — ПРАЙМ. Полсотни членов межрегиональной банды мошенников, не вернувшей банкам кредитов на сумму свыше 160 миллионов рублей, ждет суд в Москве, сообщает прокуратура Ставропольского края. Юрист предупредил о последствиях главного трюка телефонных мошенников

"Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48 участников преступного сообщества… В период с июня 2019 года по ноябрь 2021 года злоумышленники на территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Московской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев с использованием подложных документов приобрели в автосалонах 44 автомобиля за счет заемных денежных средств, а также оформили в банковских учреждениях 34 потребительских кредита", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Доказана их причастность по 191 эпизоду, "кредитно-финансовым учреждениям причинен ущерб на сумму более 161,4 миллиона рублей", информирует ведомство. "С целью возмещения ущерба наложен арест на автомобили общей стоимостью 143,9 млн рублей, а также изъяты автомобили стоимостью 40,8 млн рублей", – отмечается в релизе.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Измайловский районный суд города Москвы", – добавили в прокуратуре.

По данным ставропольского главка МВД, преступная группа состояла из трёх подразделений. "Одна ячейка изготавливала поддельные документы для получения займов на покупку транспортных средств. Второе звено подыскивало граждан для разового участия в качестве заёмщиков, а третья команда реализовывала похищенные машины. После получения автомобилей злоумышленники не ставили их на регистрационный учет и перепродавали третьим лицам", – говорится в Telegram-канале главка.

Фигуранты в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям "Мошенничество", "Создание и участие в преступном сообществе" и "Подделка, изготовление подложных документов".