ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Безумный поток денег на Украину от "спонсоров" из США не прекратится, несмотря ни на что, ни грядущий "шатдаун", ни даже риск третьей мировой войны — не помеха для бессмысленного накачивания деньгами режима Зеленского, считают американские эксперты. Вашингтон передал Украине вагоны для транспортировки зерна

Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится "шатдаун" — приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные предотвратить "шатдаун" и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Тем не менее, перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: взгляды сторон на то, что должен включать в себя бюджет правительства сильно разнятся.

Помощь Украине стала яблоком раздора как между сенаторами и членами палаты, так и в самой палате. Часть республиканцев в палате выступают против выделения новой помощи Киеву, некоторые и вовсе предлагают перестать поддерживать Украину.

Бывший офицер разведки Филип Джиральди в беседе с РИА Новости отметил, что обе стороны переговоров по проекту бюджета все равно найдут консенсус, несмотря на то, что "безудержное вооружение Украины в конфликте с Россией подталкивает США и весь мир к ядерной войне".

"Обе стороны припишут себе в заслуги работу в качестве хорошего правительства, даже если мы вот-вот обанкротимся и одновременно начнем третью мировую войну", — сказал Джиральди.

По его словам, несмотря на разногласия республиканцев и демократов, и те, и другие по-прежнему намерены продолжать помощь режиму Владимира Зеленского, даже после "сотен тысяч жертв безуспешных атак" на позиции российских войск.

Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден в разговоре с агентством также отметил, что поддержка режима Зеленского продолжится, несмотря на разногласия по проекту бюджета.

"К сожалению, не думаю, что это окажет какое-либо существенное влияние на безумные траты на Украине", — сказал он.

Директор независимого института "Центр мира и свободы" (Independent Institute Center for Peace & Liberty) Иван Эланд, в свою очередь, заявил, что все больше республиканцев в палате представителей недовольны помощью Украине. Тем не менее, поддержка Зеленского в Конгрессе по-прежнему сильна, подытожил он.

"Я думаю, что большинство в обеих партиях по-прежнему поддерживают помощь Украине, так что в конечном итоге она будет одобрена", — сказал Эланд.