МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отметив, что год назад произошло историческое и судьбоносное событие. Путин подписал закон о преференциях для застройщиков в Крыму

"Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством", — сказал он в видеообращении.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.