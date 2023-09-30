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2023
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Путин поздравил с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
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Президент Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отметив, что год назад произошло историческое и... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, президент, регионы, воссоединение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отметив, что год назад произошло историческое и судьбоносное событие.
"Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством", — сказал он в видеообращении.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.