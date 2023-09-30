МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Республиканцы прогнозируют двухнедельный перерыв в финансировании правительства США, пишет газета Washington Post. США продолжат помогать Киеву, несмотря на "шатдаун", считают эксперты

"Республиканцы из палаты представителей в частных беседах говорят, что вероятен двухнедельный шатдаун", — пишет издание.

По тем же данным, срок обусловлен датами, когда зарплату получают военные, и законодатели говорят, что по мере их приближения будет усилено и давление на палату.

"Большинство республиканцев не хотят остановки работы правительства, но испытывают сложности с одобрением любых компромиссных проектов бюджета на короткий период", — пишет издание.

Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун — приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные шатдаун предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Тем не менее перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: взгляды сторон на то, что должен включать в себя бюджет правительства, сильно разнятся.

С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, требующее закрытия правительства в случае дефицита ассигнований, перебои в финансировании администрации происходили 10 раз и длились от одного до 35 дней при администрации Дональда Трампа в 2018-2019 годах, случались они при Бараке Обаме и Билле Клинтоне.