МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Россия до сих пор не получила официальное приглашение от США на саммит АТЭС в Сан-Франциско, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Эксперт прокомментировал решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС

"Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона", — сообщил он, комментируя предстоящий саммит АТЭС.

Российский дипломат добавил, что американская администрация не дает четкого ответа и фактически "уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС".