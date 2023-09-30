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Посол Антонов рассказал о ситуации с приглашением России на саммит АТЭС
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Россия до сих пор не получила официальное приглашение от США на саммит АТЭС в Сан-Франциско, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Мы до сих пор не получили официальное... ПРАЙМ, 30.09.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, россия, приглашение, саммит атэс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Россия до сих пор не получила официальное приглашение от США на саммит АТЭС в Сан-Франциско, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона", — сообщил он, комментируя предстоящий саммит АТЭС.
Российский дипломат добавил, что американская администрация не дает четкого ответа и фактически "уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС".