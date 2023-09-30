МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживать Украину тяжело и болезненно. Британии грозит крупнейшее после Второй мировой войны повышение налогов

В интервью журналу House он предупредил об ухудшении ситуации в мире в случае, если союзники не продолжат оказывать поддержку Киеву.

"Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее", — добавил министр.

Клеверли также признал, что усталость от конфликта на Украине представляет собой "большую проблему".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".