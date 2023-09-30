МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в регионе, передает Reuters со ссылкой на источники. Американская RAND оценила, ответит ли НАТО на возможный удар России

Как говорится в сообщении, "Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины <…> и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули".

Автор материала поясняет, что Румыния мотивирует свои действия в связи с растущей обеспокоенностью НАТО. Альянс тревожит вероятность того, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию стран — членов блока.

Ранее американские ВВС прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря.