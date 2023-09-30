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НАТО стянула к украинской границе дополнительные силы, сообщил Reuters
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Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в регионе, передает Reuters со ссылкой на источники. Как говорится в... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , новости, нато, румыния, вооруженные силы, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в регионе, передает Reuters со ссылкой на источники.
Как говорится в сообщении, "Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины <…> и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули".
Автор материала поясняет, что Румыния мотивирует свои действия в связи с растущей обеспокоенностью НАТО. Альянс тревожит вероятность того, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию стран — членов блока.
Ранее американские ВВС прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря.