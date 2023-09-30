МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В связи с полным провалом летнего наступления ВСУ Украина будет вынуждена пойти на тотальную мобилизацию, — такое мнение в материале для издания Conversation высказал ученый-международник из Университета Квинс в Белфасте Александр Титов. Глава МИД Британии пожаловался на трудности с поддержкой Украины

По его словам, "лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО, которые попытались закончить войну силовым путем".

В связи с этим Украина, как считает Титов, будет вынуждена мобилизовать еще больше солдат и получать вооружения в невиданных ранее количествах.

"В конце концов, Украина, которая и в финансовом, и в военном отношении полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте", — отметил ученый.

С начала июня ВСУ пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, отправляя на передовую подразделения, которые были подготовлены и вооружены НАТО. По заявлению президента России Владимира Путина, ни на одном участке фронта им не удалось добиться каких-либо значимых успехов. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.