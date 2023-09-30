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https://1prime.ru/society/20230930/841855347.html
Ультранационалисты "сожрут" Зеленского, обещает издание Al-Watan
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Допущенные президентом Украины Владимиром Зеленским ошибки в ходе конфликта превратили его в неудачника, которого ненавидят собственные граждане, утверждает в статье для издания... ПРАЙМ, 30.09.2023
новости, общество , украина, владимир зеленский, украинцы, ультранационалисты, мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Допущенные президентом Украины Владимиром Зеленским ошибки в ходе конфликта превратили его в неудачника, которого ненавидят собственные граждане, утверждает в статье для издания Al-Watan обозреватель Хадиль Мухиддин Али.
В частности, он отметил: "С одной стороны, украинцы никогда не простят президенту огромные и ненужные жертвы, а с другой — ультранационалисты сожрут Зеленского, потому что он, по их мнению, пренебрегает интересами государства".
В то же время "неудачник грандиозного масштаба", как его назвал обозреватель, умудрился одновременно подвести и Украину, и Запад.
С начала июня ВСУ пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, отправляя на передовую подразделения, которые были подготовлены и вооружены НАТО. По заявлению президента России Владимира Путина, ни на одном из участков фронта украинским военным не удалось добиться сколько-нибудь значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.