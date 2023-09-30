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В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии
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Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но нужно идти по пути установления отношений с Минском, сказал РИА Новости секретарь Совбеза республики Сергей... ПРАЙМ, 30.09.2023
новости, общество , абхазия, россия, белоруссия, союзное государство, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но нужно идти по пути установления отношений с Минском, сказал РИА Новости секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.
"Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии", — подчеркнул Шамба.
Белоруссия не признала суверенитет Абхазии. В конце сентября 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания тогда заявил, что отношения между двумя странами приобретают новый характер. Позже лидеры двух стран обсудили в Минске вопросы двустороннего сотрудничества. Также Бжания заявил, что историческая связь Абхазии и Белоруссии является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.