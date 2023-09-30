МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но нужно идти по пути установления отношений с Минском, сказал РИА Новости секретарь Совбеза республики Сергей Шамба. В Абхазии рассказали о мерах, принимаемых из-за деструктивных сил в Грузии

"Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии", — подчеркнул Шамба.

Белоруссия не признала суверенитет Абхазии. В конце сентября 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания тогда заявил, что отношения между двумя странами приобретают новый характер. Позже лидеры двух стран обсудили в Минске вопросы двустороннего сотрудничества. Также Бжания заявил, что историческая связь Абхазии и Белоруссии является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.