МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ПредостережениеСША главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других лидеров страны от сближения с Россией вызвало смех, заявил в поссийском посольстве в Ливии. Разведчик США жестко ответил на загадочное послание Минобороны Украины

Ранее в четверг, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Хафтар в ходе встречи обсудили ситуацию в Ливии и регионе.

Как передавал телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя Белого Дома, США предупредили Хафтара и других ливийских руководителей от "стремления опереться" на российского лидера.

"Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер", — написали представители посольства в Telegram.

В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.