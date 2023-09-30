2023-09-30T09:54:46+03:00
2023-09-30T10:38:29+03:00
2023-09-30T09:54:46+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230930/841856167.html
"Положат конец". Запад ужаснулся из-за новой угрозы Украине
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина столкнется с новой угрозой при победе словацкой оппозиционной партии Smer на парламентских выборах 30 сентября, сообщают обозреватели газеты Daily Express. Как пишут... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , новости, запад, словакия, украина
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251746.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251746.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251745.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251745.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251733.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/17/841251733.jpg
https://1prime.ru/News/20230928/841838910.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина столкнется с новой угрозой при победе словацкой оппозиционной партии Smer на парламентских выборах 30 сентября, сообщают обозреватели газеты Daily Express.
Как пишут журналисты, экс-премьер Словакии Роберт Фицо, возглавивший оппозицию, обещал отменить антироссийские санкции, прекратить оказание Киеву помощи и даже воспрепятствовать его присоединению к НАТО.
"На Западе боятся, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы", — отметили обозреватели.
При этом, издание приводит слова преподавателя кафедры политологии Ратгерского университета Майкла Росси, что Smer для победы в выборах необходимо заручиться поддержкой еще как минимум двух партий.
В выборах в парламент Словакии 30 сентября примут участие 25 объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи процентов.