МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина столкнется с новой угрозой при победе словацкой оппозиционной партии Smer на парламентских выборах 30 сентября, сообщают обозреватели газеты Daily Express.

Кремль и здание министерства иностранных дел РФ

Санкции "работают". Россия нашла еще один способ получить прибыль

Как пишут журналисты, экс-премьер Словакии Роберт Фицо, возглавивший оппозицию, обещал отменить антироссийские санкции, прекратить оказание Киеву помощи и даже воспрепятствовать его присоединению к НАТО.

"На Западе боятся, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы", — отметили обозреватели.

При этом, издание приводит слова преподавателя кафедры политологии Ратгерского университета Майкла Росси, что Smer для победы в выборах необходимо заручиться поддержкой еще как минимум двух партий.

В выборах в парламент Словакии 30 сентября примут участие 25 объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи процентов.