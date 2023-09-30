МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина столкнется с новой угрозой при победе словацкой оппозиционной партии Smer на парламентских выборах 30 сентября, сообщают обозреватели газеты Daily Express. Санкции "работают". Россия нашла еще один способ получить прибыль

Как пишут журналисты, экс-премьер Словакии Роберт Фицо, возглавивший оппозицию, обещал отменить антироссийские санкции, прекратить оказание Киеву помощи и даже воспрепятствовать его присоединению к НАТО.

"На Западе боятся, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы", — отметили обозреватели.

При этом, издание приводит слова преподавателя кафедры политологии Ратгерского университета Майкла Росси, что Smer для победы в выборах необходимо заручиться поддержкой еще как минимум двух партий.

В выборах в парламент Словакии 30 сентября примут участие 25 объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи процентов.