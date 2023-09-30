МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Западные страны, оказывая давление на Украину, обрекают ее на большие территориальные потери, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер. "Зеленского сожрут". "Неудачник грандиозного масштаба" подвел Запад

Он напомнил в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx, что Москва на переговорах в Турции в прошлом году предлагала Киеву мирное урегулирование конфликта с отличными условиями. Однако западные страны не разрешили Украине идти на мир, подчеркнул Риттер.

По его словам, итогом стали потеря Украиной значительной территории, а также риск утратить Харьков, Одессу, сумы, Днепропетровск и Николаев.

"Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертельный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения", — подытожил бывший разведчик.

Президент России Владимир Путин в 2022 году представил проект стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, в котором было прописано в том числе количество вооруженных сил сторон. По его словам, Украина отказалась от соглашения, как только Россия отвела войска от Киева.