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2023
https://1prime.ru/society/20230930/841856425.html
"Игра окончена". Риттер указал на роковую ошибку Украины
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https://россиясегодня.рф
. Западные страны, оказывая давление на Украину, обрекают ее на большие территориальные потери, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер. Он напомнил в интервью... ПРАЙМ, 30.09.2023
сельское хозяйство, общество , экономика, новости, украина, россия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Западные страны, оказывая давление на Украину, обрекают ее на большие территориальные потери, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер.
Он напомнил в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx, что Москва на переговорах в Турции в прошлом году предлагала Киеву мирное урегулирование конфликта с отличными условиями. Однако западные страны не разрешили Украине идти на мир, подчеркнул Риттер.
По его словам, итогом стали потеря Украиной значительной территории, а также риск утратить Харьков, Одессу, сумы, Днепропетровск и Николаев.
"Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертельный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения", — подытожил бывший разведчик.
Президент России Владимир Путин в 2022 году представил проект стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, в котором было прописано в том числе количество вооруженных сил сторон. По его словам, Украина отказалась от соглашения, как только Россия отвела войска от Киева.