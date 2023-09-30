ПАРИЖ, 30 сен — ПРАЙМ. Национальное собрание большинством голосов отклонило очередной вотум недоверия правительству Элизабет Борн, который выдвинула оппозиция, следует из публикации нижней палаты французского парламента в соцсети X. "Старый нацист". Во Франции возмутились из-за инцидента в Канаде

Борн 27 сентября провела законопроект о бюджете на 2024 год без голосования в парламенте, в 12-й раз применив позволяющую сделать это статью конституции 49.3. Документ предполагал увеличение бюджетов силовых ведомств, министерства образования и экологических преобразований. Он также рассчитан на то, чтобы снизить госдолг Франции до суммы меньшей, чем три процента ВВП к 2027 году. Депутаты встретили заявление премьера свистом и начали спешно покидать зал заседаний.

"Вотум недоверия… не был вынесен. Требуемое большинство — 289 (депутатов). За проголосовали 193", — сказано в сообщении.

По данным французских СМИ, петиция о вотуме недоверия была выдвинута коалицей NUPES (Новый народный экологический и социальный союз). Отклоненная инициатива стала уже 18-й попыткой оппозиции вынести вотум недоверия правительству Борн почти за полтора года ее работы во главе французского кабмина.

В прошлом году Борн применила статью 49.3 одиннадцать раз, чтобы провести, в том числе, законы о бюджете и непопулярную пенсионную реформу. Это стало необходимым после того, как на парламентских выборах 2022 года партия президента Эммануэля Макрона не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.