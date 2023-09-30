МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бесстыдство британских политиков перешло все границы, Лиз Трасс пишет "инструкции по спасению" Запада, Борис Джонсон критикует бывших коллег за "неумелое управление". Об этом сообщает агентство Bloomberg. Медведев прокомментировал призыв Джонсона принять Украину в НАТО

"Любая политическая карьера завершается провалом с последующей тотальной потерей стыда. Великобритания в настоящее время битком забита бывшими политиками-неудачниками, только и знающими что давать советы относительно того, как исправлять ситуацию в стране, чего почему-то не добились сами, пока были у власти", — пишет автор статьи Адриан Вулдридж.

Он отмечает, что современная политика представляет собой помесь профессии и развлечения, где чиновникам для увеличения дохода необходимо быть на виду и добиваться известности любыми способами. Так, подчеркивает автор, особым "бесстыдством" в плане попыток добиться успеха отличились британские премьер-министры. Лиз Трасс за 49 дней пребывания на посту разрушила экономику страны, а теперь готовится издать мемуары "Десять лет, чтобы спасти Запад". Тереза Мэй при выходе из Евросоюза уволила "граждан ниоткуда", сыграв на руку сторонникам жесткого сценария Брексита. В даный момнет чиновница продает свою книгу "Злоупотребление властью" о социальной справедливости. А Борис Джонсон получает деньги за колонку для Daily Mail с критикой плохого управления и призывом британским политикам уйти в отставку. При этом экс-премьер покинул свой пост, так как его правительство рассыпалось в пух и прах, а коллеги устали лгать от его имени, рассказывает Вулдридж.

Автор добавил, что другой частью бесстыдства политиков стали обвинения врагов во всех грехах. Так, Трасс в катастрофе с британской экономикой обвиняла всех вокруг, кроме самой себя.

"Чего ожидать от мира, где шоу I'm a Celebrity собирает миллионную аудиторию, реалити "Остров любви" выпускает новый сезон с участием конкурсантов солидного возраста, а взрослые мужчины ходят на работу в шортах? Викторианская Англия славилась достойными политиками, потому что достойной была и сама эпоха. По той же логике нынешние отличаются бессовестностью", — резюмировал Вулдридж.

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