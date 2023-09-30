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"Народ забит". На Украине пришли в ярость из-за репрессий Зеленского
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Правительство Владимира Зеленского не борется за свободу, совершает репрессивные действия по отношению к украинцам. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , новости, украина, владимир зеленский, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство Владимира Зеленского не борется за свободу, совершает репрессивные действия по отношению к украинцам. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Политолог подверг критике призывы Киева не считать украинкий народ в Евросоюзе беженцами и высылать их обратно для вступления в ВСУ, назвав эти заявления преступными.
Глава миграционной службы Украины Наталья Науменко заявляла, что Киев просит Европейский союз не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.
"Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется", — подчеркнул Соскин.