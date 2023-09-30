МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство Владимира Зеленского не борется за свободу, совершает репрессивные действия по отношению к украинцам. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Польша ошиблась. Настоящий враг уже на дворе

Политолог подверг критике призывы Киева не считать украинкий народ в Евросоюзе беженцами и высылать их обратно для вступления в ВСУ, назвав эти заявления преступными.

Глава миграционной службы Украины Наталья Науменко заявляла, что Киев просит Европейский союз не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.

"Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется", — подчеркнул Соскин.