МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск и Министерство иностранных дел Германии поспорили в соцсети X о разумности оказания Берлином помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море. "Не хочу шокировать". Маск встал на защиту России

Предприниматель перепостнул видео радиостанции Radio Genoa, где были показаны восемь судов немецких НПО, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. По данным радиолстанции, НПО финансировалась властями ФРГ.

Маск задался вопросом, известна ли эта информация населению Германии, на что получил от МИД страны утвердительный ответ. В ведомстве подчеркнули, что такие действия называются спасением жизней.

"Значит, вы на самом деле гордитесь этим. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это поддерживает. Вы проводили опрос?", — ответил бизнесмен.

Италия переживает новый пик миграционного кризиса. В сентябре на итальянском острове Лампедуза с населением менее шести тысяч человек всего за три дня высадились более восьми тысяч нелегальных мигрантов. В этой связи председатель Совета министров страны Джорджа Мелони заявила, что не позволит превратить Италию в европейский лагерь для беженцев, поток которых на Апеннины из стран Африки и Азии не ослабевает.