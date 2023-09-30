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СВО продолжится до уничтожения киевского режима, заявил Медведев
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Спеоцперация будет идти до полной ликвидации киевского режима, новых территорий в составе России будет больше, написал в Telegram замруководителя Совбеза страны Дмитрий Медведев... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , новости, россия, сво, дмитрий медведев, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Спеоцперация будет идти до полной ликвидации киевского режима, новых территорий в составе России будет больше, написал в Telegram замруководителя Совбеза страны Дмитрий Медведев.
Политик отметил в День воссоединения новых регионов с Россией, что СВО продолжится до полного уничтожения нацистского режима на Украине и освобождения исконно русских территорий. По его словам, Россия победит, а в составе страны будет больше субъектов.
Медведев напомнил, что жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР год назад приняли судьбоносное решение.
"Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", — подчеркнул зампред российского Совбеза.