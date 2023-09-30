МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Спеоцперация будет идти до полной ликвидации киевского режима, новых территорий в составе России будет больше, написал в Telegram замруководителя Совбеза страны Дмитрий Медведев. "Игра окончена". Риттер указал на роковую ошибку Украины

Политик отметил в День воссоединения новых регионов с Россией, что СВО продолжится до полного уничтожения нацистского режима на Украине и освобождения исконно русских территорий. По его словам, Россия победит, а в составе страны будет больше субъектов.

Медведев напомнил, что жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР год назад приняли судьбоносное решение.

"Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", — подчеркнул зампред российского Совбеза.