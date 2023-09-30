МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Если работа правительства США приостановится, или, другими словами, наступит "шатдаун" — Белый дом позволит влиятельным европейским союзникам управлять Украиной, заявил политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий. "Впал в панику". СМИ раскрыли, как Россия "унизила" США

Шатдаун может наступить 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет.

"Я не уверен, что всем руководит исключительно правительство США. Нынешняя мировая ситуация — проделки некоего "акционерного общества" под названием "мировое правительство". Их еще называют глобалистами — кому как удобнее. В это самое общество входят не только "серые кардиналы" из США, но и представители Англии, Франции и отчасти Германии", — сказал Галицкий корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

На его взгляд, после позорного провала распиаренного контрнаступления ВСУ, Запад старается быть осмотрительнее и хочет, чтобы европейские партнеры во время приостановки помогли с Украиной.

"Пока в США будет продолжаться "шатдаун", демократы временно передадут бразды контроля за ВСУ и Украиной своим компаньонам по "акционерному цеху". Не думаю, что они не предусмотрят эту ситуацию. Тем паче, демократам невыгодно в очередной раз наносить удар по своему и без того испачканному реноме, ведь они планируют и в будущем становиться преемниками штурвала власти", — подытожил эксперт.