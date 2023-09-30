МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина продолжит терять территории, Россия освободит еще пять областей. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел заседание Оргкомитета Форума сторонников борьбы с неоколониализмом

СВО продолжится до уничтожения киевского режима, заявил Медведев

"Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов", — сказал он.

По словам аналитика, освобождение ждет Одессу, Николаев, Сумы, Харьков и Днепропетровск. Присоединение территорий, подчеркнул аналитик, произойдет параллельно с уничтожением ВСУ.

Риттер добавил, что правительство Владимира Зеленского ждет свержение, а саму Украину — раздел по "плану Моргентау".

Глава Минфина США Гери Моргентау в 1944 году представил план послевоенного преобразования Германии, согласно которому страна должна была разделиться на несколько частей, ключевые производственные районы перейти под международный контроль, а тяжелая промышленность ликвидирована.