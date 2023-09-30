МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина продолжит терять территории, Россия освободит еще пять областей. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector бывший американский разведчик Скотт Риттер. СВО продолжится до уничтожения киевского режима, заявил Медведев

"Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов", — сказал он.

По словам аналитика, освобождение ждет Одессу, Николаев, Сумы, Харьков и Днепропетровск. Присоединение территорий, подчеркнул аналитик, произойдет параллельно с уничтожением ВСУ.

Риттер добавил, что правительство Владимира Зеленского ждет свержение, а саму Украину — раздел по "плану Моргентау".

Глава Минфина США Гери Моргентау в 1944 году представил план послевоенного преобразования Германии, согласно которому страна должна была разделиться на несколько частей, ключевые производственные районы перейти под международный контроль, а тяжелая промышленность ликвидирована.