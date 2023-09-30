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В США предрекли изменение границ Украины. И не в пользу Киева
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Украина продолжит терять территории, Россия освободит еще пять областей. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector бывший американский разведчик Скотт... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , новости, россия, украина, территории
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина продолжит терять территории, Россия освободит еще пять областей. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов", — сказал он.
По словам аналитика, освобождение ждет Одессу, Николаев, Сумы, Харьков и Днепропетровск. Присоединение территорий, подчеркнул аналитик, произойдет параллельно с уничтожением ВСУ.
Риттер добавил, что правительство Владимира Зеленского ждет свержение, а саму Украину — раздел по "плану Моргентау".
Глава Минфина США Гери Моргентау в 1944 году представил план послевоенного преобразования Германии, согласно которому страна должна была разделиться на несколько частей, ключевые производственные районы перейти под международный контроль, а тяжелая промышленность ликвидирована.