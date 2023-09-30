ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден негативно оценил ситуацию, где конгрессмены США не могут договориться, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна, назвав ее "неприемлемой". В палате представителей представлен проект бюджета США без помощи Украине

"Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо", — написал Байден в своем официальном аккаунте в соцсети X.

В соцсетях на заявление президента США отреагировали неоднозначно: некоторые поддержали Байдена, открыто обвинив Конгресс в создании угрозы работе властей "из-за мелких политических дрязг". Другие с благодарностью отметили, что среди законодателей "остались те, кто ставит интересы США на первое, а не на последнее место".

"Никто не посеял больше разногласий, чем ты сам", — заявил один из критически настроенных к Байдену пользователей.

Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия ассигнаций. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, уже с 1 октября будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.