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Байден назвал разногласия в Конгрессе неприемлемыми
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Президент США Джо Байден негативно оценил ситуацию, где конгрессмены США не могут договориться, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна, назвав ее... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , экономика, новости, сша, шатдаун
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден негативно оценил ситуацию, где конгрессмены США не могут договориться, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна, назвав ее "неприемлемой".
"Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо", — написал Байден в своем официальном аккаунте в соцсети X.
В соцсетях на заявление президента США отреагировали неоднозначно: некоторые поддержали Байдена, открыто обвинив Конгресс в создании угрозы работе властей "из-за мелких политических дрязг". Другие с благодарностью отметили, что среди законодателей "остались те, кто ставит интересы США на первое, а не на последнее место".
"Никто не посеял больше разногласий, чем ты сам", — заявил один из критически настроенных к Байдену пользователей.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия ассигнаций. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, уже с 1 октября будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.