ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Американские власти, проголосовав за временный бюджет США, не включающий средства для Украины, попросили спикера палаты представителей Кевина Маккарти рассмотреть еще один госпроект, который включает финансирование Киева, информирует в субботу, 30 сентября, телеканал CNN. Байден назвал разногласия в Конгрессе неприемлемыми

"Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект", — цитирует телеканал слова неназванного чиновника в администрации США.

Сегодня, 30 сентября, палата представителей двумя третями голосов одобрила проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства для Украины. Теперь проект должен одобрить сенат, после его должен подписать президент США Джо Байден.

Шатдаун США — прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия ассигнаций. В этом случае госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены с 1 октября продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.