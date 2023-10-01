МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Войска Великобритании будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса. "Европа взорвется изнутри". В Британии напуганы ходом Путина против Запада

Как указывается в статье, "Грант Шэппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании "на Украину", вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО".

Вместе с тем Шэппс призвал британские оборонные предприятия открывать больше производств на территории Украины, отметив, что

особенно касается Западной Украины, где, как он считает, Великобритания могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских военных, включая размещение там военных производств.

"Я думаю, что есть возможность, о которой я говорил сегодня, о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину", — заявил глава Минобороны.

При этом Telegraph подчеркивает, что размещение британских войск на Украине означает эскалацию участия Великобритании в конфликте.

Шэппс отметил, что в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что для нее делает Великобритания.

Недавно Шэппс посетил Киев, где пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона.