МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она будет виновата сама, заявил на своей странице в соцсети Х экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Экс-разведчик США: Россия может дать Украине последний шанс

Ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что считает удары ВСУ по территории Российской Федерации ракетами Taurus оправданными.

В ответ на это заявление Риттер написал следующее: "Если бы Иран предоставил мексиканскому картелю оружие, которое с самого начала предназначалось бы для нанесения удара по американской земле, то мы (США — прим. ред.) сравняли бы Иран с землей <…>. Нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий".

Война приходит к тем, кто ее жаждет, а Германия навлекает на себя беды своими же действиями, отметил Риттер.

"Зло ходит по земле, и иногда добрым людям приходится противостоять ему, применяя силу. Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину — это зло. Россия ведет с ним экзистенциальную борьбу. Решение Германии по (крылатым ракетам — прим. ред.) Taurus, если оно будет реализовано, поставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придет в Германию, то это потому, что она сама ее навлекла", — считает разведчик.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в скором времени может решиться вопрос о поставке на Украину Киеву крылатых ракет Taurus. При этом немецкие власти неоднократно заявляли, что поставки этих ракет не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с НАТО.

Между тем в России не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.