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Сенат одобрил проект временного финансирования правительства США
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Сенат США в субботу вечером одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Украины, трансляция голосования велась на... ПРАЙМ, 01.10.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, сенат, финансирование, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сенат США в субботу вечером одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Украины, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты Конгресса.
Ранее днем эту же инициативу поддержала Палата представителей. Теперь она отправится на подпись президенту США Джо Байдену, у которого формально остается немногим более трех часов, чтобы не допустить наступления шатдауна в стране.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".