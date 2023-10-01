МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сенат США в субботу вечером одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Украины, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты Конгресса. СМИ раскрыли последствия возможного шатдауна США

Ранее днем эту же инициативу поддержала Палата представителей. Теперь она отправится на подпись президенту США Джо Байдену, у которого формально остается немногим более трех часов, чтобы не допустить наступления шатдауна в стране.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".