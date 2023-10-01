МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. У Пентагона не хватает ресурсов, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минобороны США. Вашингтон призвал Маккарти рассмотреть госпроект о поддержке Украине

В частности, канал сообщил: "Министерство обороны исчерпало почти все доступное финансирование помощи Украине в сфере безопасности".

При этом в Пентагоне особо отметили, что в скором времени Вашингтон вообще лишится возможности поставлять Украине вооружения.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков комментируя одобрение Палатой представителей США проекта финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает выделение помощи Киеву, назвал поддержку Украины Вашингтоном яблоком раздора между демократами и республиканцами.