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Пентагон объявил о нехватке средств для помощи Украине
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У Пентагона не хватает ресурсов, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минобороны... ПРАЙМ, 01.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. У Пентагона не хватает ресурсов, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минобороны США.
В частности, канал сообщил: "Министерство обороны исчерпало почти все доступное финансирование помощи Украине в сфере безопасности".
При этом в Пентагоне особо отметили, что в скором времени Вашингтон вообще лишится возможности поставлять Украине вооружения.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков комментируя одобрение Палатой представителей США проекта финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает выделение помощи Киеву, назвал поддержку Украины Вашингтоном яблоком раздора между демократами и республиканцами.