Оппозиционная партия экс-премьера Фицо побеждает на выборах в парламент Словакии
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Оппозиционная социал-демократическая партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо побеждает на выборах в парламент, набирая 23,58 % голосов, свидетельствуют данные управления статистики республики.
На данный момент обработаны данные 95,75% избирательных участков.
"Партия Smer набирает 23,58% голосов", — следует из информации ведомства.
Второе место с 16,37% голосов занимает партия Progresivne Slovensko, замыкает первую тройку партия Hlas с 15,22% голосов.
Планируется, что официально итоги выборов будут озвучены в воскресенье во второй половине дня.
Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.
Согласно данным exit poll агентства Focus, победителем с 23,5% голосов должна была стать либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Данные с избирательных участков свидетельствуют о том, что побеждает все-таки партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Фицо выступает против военной поддержки Украины.
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