МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Оппозиционная социал-демократическая партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо побеждает на выборах в парламент, набирая 23,58 % голосов, свидетельствуют данные управления статистики республики. Экс-премьер Словакии призывал не договариваться с Украиной о ввозе зерна

На данный момент обработаны данные 95,75% избирательных участков.

"Партия Smer набирает 23,58% голосов", — следует из информации ведомства.

Второе место с 16,37% голосов занимает партия Progresivne Slovensko, замыкает первую тройку партия Hlas с 15,22% голосов.

Планируется, что официально итоги выборов будут озвучены в воскресенье во второй половине дня.

Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.

Согласно данным exit poll агентства Focus, победителем с 23,5% голосов должна была стать либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Данные с избирательных участков свидетельствуют о том, что побеждает все-таки партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Фицо выступает против военной поддержки Украины.