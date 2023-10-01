МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Неспособность ВСУ достичь прогресса на поле боя и эффективно использовать помощь Запада демонстрирует слабость тактики НАТО в современных войнах, — такое мнение в материале для Business Insider высказал военный эксперт Майкл Пек. НАТО стянула к украинской границе дополнительные силы, сообщил Reuters

По его утверждению, "беды Украины могут быть предзнаменованием того, что может произойти, если армиям НАТО придется сражаться без достаточной поддержки с воздуха и материально-технического обеспечения".

Критики, по словам Пека, отмечают, что Запад неспособен адаптировать свою военную тактику к меняющемуся миру. Это, к примеру, проявляется в применении устаревших методов прорыва минных полей, которые, как показывает опыт ВСУ, на сегодняшний день абсолютно не эффективны.

В публикации подчеркивается: "За всем этим кроется более глубокое беспокойство: Запад готовится не к той войне, опираясь на свой опыт двух десятилетий борьбы его вооруженных сил с повстанцами и террористами <…>. Пентагон поздно осознал, что его сосредоточенность на борьбе с повстанцами привела к атрофии навыков, необходимых для ведения крупномасштабной механизированной войны".

Пек уверен, что ныне наблюдаемое положение вещей угрожает фатальными последствиями для Запада в случае, если Соединенные Штаты и их союзники отважатся напрямую воевать с Россией и Китаем, обладающими сопоставимой или превосходящей военной техникой.

С начала июня ВСУ пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, отправляя на передовую подготовленные и вооруженные НАТО подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.