МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украинская армия потеряла до трети поставленных западными странами танков Leopard, сообщил изданию Die Welt полковник ВС Австрии Маркус Райснер. В США рассказали, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ

По его словам, эффективность танков Leopard 2 оказалась "менее значительной", чем ожидалось.

"Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", — сообщил Райснер изданию.

Вместе с тем он посетовал, что союзники Украины "только частично" выполнили свои обязательства по поставкам военной техники.

С начала июня ВСУ пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, отправляя на передовую подготовленные и вооруженные НАТО подразделения. Однако ни на одном из направлений Украине не удалось добиться значимых успехов. По словам президента России Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал.

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, только за сентябрь ВСУ потеряли свыше 17 тысяч военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, включая семь американских БМП Bradley и 77 гаубиц М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.