МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мошенники, которые рассылают фишинговые письма, ставят перед собой задачу усыпить внимание жертвы — поэтому они чаще всего имитируют официальные уведомления от "Госуслуг" или налоговой службы, потому что они не вызывают подозрений, рассказала РИА Новости руководитель команды антифишинга "Почты Mail.ru" Ксения Кокорева. Россиянам рассказали о мошеннических схемах с цифровым рублем

"Одна из основных задач фишера — это усыпить внимание пользователя, чтобы он без доли сомнения перешел по ссылке и ввел свои данные. Чаще такие письма имитируют официальные уведомления, например от "Госуслуг" или налоговой службы. Кроме того, такие письма могут рассылаться в виде сообщений о проблемах с аккаунтом почты или банка, предложения о покупке товаров или услуг, а также запросов на предоставление личной информации", — сказала Кокорева.

Она также отметила отличительные особенности фишингового письма. В таком уведомлении всегда будут просить ввести пароль, указать данные банковской карты или/и паспорта, а сам мошенник будет писать от лица крупной компании, государственных служащих или родственников. Также от пользователя потребуют перехода по ссылке, где требуется ввод пароля. Есть много легальных способов узнать имя и электронный адрес, поэтому злоумышленнику достаточно написать программу, которая скачает доступные данные из сети.

Эксперт советует всегда проверять адрес отправителя и сравнивать его с настоящей почтой, указанной на официальном сайте. Ссылка в фишинговом письме всегда ведет на сторонний сайт, абсолютно не связанный с компанией, от которой пришло уведомление.

"За август системы антиспама Mail.ru заблокировали 1 940 000 фишинговых писем, хотя еще три года назад за месяц насчитывали 1 113 000. Как видно из цифр — фишинговые рассылки набирают популярность среди спамеров. А поскольку базы с украденными пользовательскими данными регулярно пополняются — то растет и число потенциальных жертв. При этом качество фишинговых писем также улучшается", — прокомментировала программист-исследователь команды машинного обучения Антиспама "Почты Mail.ru" Мария Анисимова.

Для определения фишинга система антиспам анализирует информацию по репутации отправителя и URL, признаки картинок и текста. Специалисты постоянно дообучают ML-модель, используя информацию от обращений пользователей в поддержку, кликов на предупреждение об опасном письме и "Это спам".