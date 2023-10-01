МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Британские инструкторы на территории Украины станут законной целью России, будут уничтожаться как специалисты НАТО, написал в Telergam зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. "Эпидемия бесстыдства". Современные политики повергли британцев в шок

"Количество руководящих идиотов в натовских странах растет. Один новоиспеченный кретин — министр обороны Британии — решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины", — отметил политик.

Медведев подчеркнул, что британские власти превратили своих инструкторов в легальные цели для ВС России, понимая, что они "будут безжалостно уничтожаться" как специалисты НАТО.

Зампред Совбеза России также прокомментировал требования комитета по обороне немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Украине ракеты Тaurus для нанесения ударов по российской территории. По его словам, в таком случае атаки на заводы, где делают эти ракеты, будут соответствовать международному праву.

"Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…", — заключил Медведев.